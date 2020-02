Izglītības komisijas vadītājs: Augstskolu skaitam Latvijā vajadzētu būtiski samazināties

"Redzam, ka, visticamāk, būs četras lielas universitātes, ja kāda no augstskolām gribēs kļūt par kādas universitātes ekosistēmas dalībnieku, negribot tajā pazust, ir jāatrisina šis juridiskais jautājums. Bet pārskatāmā laikā augstskolu skaitam vajadzētu būtiski samazināties," teicis deputāts.

"56 augstākās izglītības iestādes ir milzīgs skaits! Skandināvijā uz miljons iedzīvotājiem, šķiet, ir trīs universitātes. Viena pieeja ir turpināt izsmērēt to sviestu plānā kārtiņā visiem un palikt pie esošā rezultāta - lielākoties viduvēja vai vāja. Otra, kā igauņiem, finansēt rezultātu - jo ātrāk uz to virzies, jo vairāk saņem līdzekļu," paudis Ašeradens, "pašreizējā sistēmā visas augstskolas, izņemot varbūt 25 koledžas, var kļūt par universitātēm, bet tas īsti nav iespējams. Tādēļ ir plānots skaidrs sadalījums zinātnes universitātēs un augstskolās, kuras sagatavo profesionāļus darba tirgum. Un tad mēs skatāmies, kā nodrošināt to augstskolu izaugsmi, kuras ir pretendentes uz starptautisko līgu, kam, protams, ir vajadzīgs finansējums."