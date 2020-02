Puntulis: neviens lēmums saistībā ar koncertzāli Rīgā netiks pieņemts "aiz slēgtām durvīm"

Ministrijā norādīja, ka pretendentam ne tikai jāizstrādā finanšu un ekonomiskie aprēķini koncertzāles ar ietilpību līdz 1400 sēdvietām un konferenču centra ar ietilpību līdz vismaz 3000 vietām projektam, bet arī jāparedz izvērtējums no komercdarbības atbalsta viedokļa, konkurences neitralitātes un tirgus nepilnības viedokļa, valsts (koncertzāle) un pašvaldības (konferenču centrs) sadarbības iespējas. "Šobrīd noslēgumam tuvojas atklāta iepirkuma procedūra," norādīja ministrijā.

LETA jau vēstīja, ka valdību veidojošās partijas vienojušās, ka Nacionālā koncertzāle Rīgā būvējama uz privātas zemes, to ar laiku atpērkot, vēstīja TV3 raidījums "Nekā personīga".

Diskusijas par starptautiska mēroga akustiskās koncertzāles būvēšanu Rīgā notiek vairāk nekā 15 gadus. Tomēr treknajos gados izplānotais 120 miljonu eiro vērtais koncertzāles projekts uz AB dambja pagājušajā gadā atzīts par pārāk dārgu, savukārt citas piemērotas zemes būvniecībai vairs neesot. KM koncertzāles būvniecībai iepriekš arī apsvērusi Torņakalnu un Skanstes rajonu. Visiem trim variantiem varēja dabūt nelielu finansējumu no Eiropas Savienības, savukārt pārējo naudas daļu KM vēlējās iegūt publiskajā privātajā partnerībā, kas nozīmētu, ka koncertzāli uzcels privāts uzņēmums, bet valsts to atpirks.

Auditori no uzņēmuma "Pricewaterhouse Coopers.", vērtējot privāto partnerību, secinājuši, ka objektu būvēt tikai uz valstij piederošas zemes ir pārāk necaurspīdīgi.

Atsakoties no idejas par koncertzāles būvniecību uz Rīgas domei piederošā AB dambja, kā arī no Kongresu nama, pērn pavasarī KM vērsās ekspolitiķa Šķēles ģimenei piederoša firma "Privāto aktīvu pārvalde", piedāvājot valstij uzdāvināt zemi Andrejostā koncertzāles būvniecībai. Jūnijā viņu piedāvājums mainījās - uzņēmums bija atradis būvnieku no Francijas un piedāvāja paši koncertzāli arī uzbūvēt.