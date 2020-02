"Like" ir nauda

Raimonds Vindulis ir Līvānu Mūsdienu mākslas galerijas izveidotājs un vadītājs. Kā pats smej, “like” darbu sērija ir lieta, ar ko viņš nebija plānojis iegūt publicitāti, taču esot prieks, ka cilvēkiem patīk, ka viņi par to pasmejas un saka, ka iesāktais darbs jāturpina.

Godīgi sakot, vārtījos ar temperatūru pa mājām, un es pat nezinu, kāpēc ar tiem "laikiem", – ārā saulains laiks, laiks skrien. Es uzzīmēju to "laiks iet", "laiks skrien", un tad viņi paši tālāk labi sāka attīstīties.

No vienas puses tā ir tāda vārdu spēle, no otras laikmeta iezīme, jo pirms 15-20 gadiem, ja es nopublicētu kaut kādu tādu lietu, nevienam tas nekādu rezonansi neizsauktu. Protams, tas ir tā lokāli - “laiks” - latviešu valodā.

Es kādreiz to uztvēru kā tādu blēņošanos, man tur ir, starp citu, viens zīmējums “laiks ir nauda”, un patiesībā kaut kādā ziņā arī ir nauda, jo laiks, es runāju šinī gadījumā par to Facebook “like”, ir savā ziņā arī atbildība – ja es, piemēram, lieku “like”, tad es tam veltu savu laiku, kaut kādā ziņā – tērēju savu laiku, par ko man pienāktos atlīdzība – tas nebūtu nekas tāds utopisks, ja kaut kādā tuvākā nākotnē mēs sāksim atbildīgāk pret to izturēties un nemētāties ar “like”, jo tā ir mana vērtība, ko es iedodu tam.