Noguldījumu garantiju fondā pērn uzkrāti 25,3 miljoni eiro

"Lai sabalansētu šos divus uzdevumus Noguldījumu garantiju fondam ir nepieciešams nodrošināties ar alternatīviem resursiem, kas ir pieejami nepieciešamības gadījumā. Kredītlīnijas ir optimālais variants, jo tas, no vienas puses nodrošina, ka nepieciešamības gadījumā Noguldījumu garantiju fondam ir papildu līdzekļi garantētas atlīdzības izmaksai (garants izmaksas nepārtrauktībai bez valsts budžeta līdzekļiem) un no otras puses šī garantijas maksa ir būtiski mazāka nekā reāla kredīta piesaistīšana," klāstīja komisijā.

Noguldījumu garantiju fonds ir izveidots un darbojas, pamatojoties uz Noguldījumu garantiju likumu. Tas ir izveidots, lai nodrošinātu noguldītājiem atlīdzības izmaksu par noguldījumiem, kas veikti pie noguldījumu garantiju sistēmas dalībnieka, bet kļuvuši nepieejami, proti, gadījumā, kad noguldījumu garantiju sistēmas dalībnieks nespēj klientam izmaksāt viņa noguldījumu un FKTK noguldījumu piesaistītājam anulējusi licenci vai tiesa pasludinājusi to par maksātnespējīgu, vai citā gadījumā, kad komisija ir konstatējusi, ka noguldījumu piesaistītājs nespēj izmaksāt noguldītājam noguldījumu, un pieņēmusi lēmumu par noguldījumu nepieejamības iestāšanos.

Noguldījumu garantiju likums nosaka, ja fondā nepietiek līdzekļu, lai veiktu garantētās atlīdzības izmaksas atbilstoši likumam, FKTK var noslēgt aizdevuma līgumu par trūkstošās summas aizņemšanos no noguldījumu piesaistītāja vai citas dalībvalsts noguldījumu garantiju fonda. Ja iespējas aizņemties ir izsmeltas, Finanšu ministrija nodrošina garantētās atlīdzības izmaksai valsts budžeta līdzekļus.

Fondā līdzekļi tiek uzkrāti no noguldījumu piesaistītāju, proti, banku un krājaizdevu sabiedrību ik ceturkšņa maksājumiem, kas ir Noguldījumu garantiju likumā noteikts procents no piesaistīto noguldījumu apmēra, kas koriģēts ar riska koeficientu, kā arī no fonda līdzekļu pārvaldīšanā gūtajiem ienākumiem.