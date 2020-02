Premjers mudina Bordānu pildīt savus "mājasdarbus", nevis kritizēt citus ministrus

Kā ziņots, Kariņš otrdien valdības sēdē neatsaucās Bordāna aicinājumam atbrīvot ekonomikas ministra Ralfa Nemiro (KPV LV) padomnieku Pāvelu Rebenoku no Rīgas brīvostas valdes.

Īsi pirms valdības lēmuma pieņemšanas par Pārresoru koordinācijas centra izstrādāto "Nacionālo attīstības plānu 2021.-2027.gadam" (NAP2027) Bordāns stāstīja par, viņaprāt, negodīgi atstādināto Ekonomikas ministrijas valsts sekretāru Ēriku Eglīti, kā arī Rebenoka pretendēšanu uz AS "Latvenergo" padomes locekļa amatu un viņa kļūšanu par Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētāja vietnieku. Tieslietu ministrs sacīja, ka viņš varēšot atbalstīt NAP2027, kurā vieni no centrālajiem mērķiem minēti tiesiskums un taisnīgums, ja Kariņš un Nemiro atsauks Rebenoku no Rīgas brīvostas valdes.