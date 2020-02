"Positivus" papildina programmu ar rokgrupu "Black Midi", vairākiem reperiem u.c.

Savukārt ierakstu kompāniju Dreamville pārstāvošā repa dueta EarthGang dalībnieki - WowGr8 un Olu - ir Atlantā bāzētās mākslinieciskās apvienības Spillage Village dalībnieki. Par repa apvienības ievērojamāko kopprojektu pagaidām uzskatāma sadarbība ar Young Thug singla Proud of You izstrādē.

Viena no šīs vasaras festivālos pieprasītākajām māksliniecēm - Džordžia (Georgia) savā eklektiskajā elektroniskajā mūzikā atspoguļo MIA un Hudson Mohawke ietekmes. Par popularitāti guvušo singlu About Work the Dancefloor māksliniece teikusi, ka jau dziesmas rakstīšanas laikā jutusi, ka šai dziesmai ir augsts potenciāls kļūt par singlu.

Festivālā uzstāsies arī īru izcelsmes dziedātājs JC Stewart, kura jaunākais singls "Have You Had Enough Wine?" guvis atzinību. Kā arī lietuviešu hiphopa apvienība "Beissoul & Einius".