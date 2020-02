Levits: Ideja par Latviju kā tiltu starp Austrumiem un Rietumiem vairs nav aktuāla

Levits pavēstīja, ka Latvija ir aktīva Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts un piedalās visu jautājumu līdzspriešanā, kur, tāpat kā jebkurai citai ES dalībvalstij, arī Latvijai ir savs viedoklis. Tas balstoties divos argumentos vai mērķos. "Mēs domājam gan par Latvijas specifisko situāciju, lai šie kopējie lēmumi nāktu par labu Latvijai, bet mēs domājam vienlaikus arī par to, lai šie kopējie lēmumi ES nāktu par labu visai ES," akcentēja valsts pirmā amatpersona. Viņaprāt, tā ir pareizā pieeja, kaut gan mazai valstij to ir grūtāk īstenot, nekā lielai valstij. "Tādēļ mūsu ārpolitika un arī mūsu Eiropas politika ir balstīta uz multilaterālismu," pauda prezidents.

Valsts pirmā amatpersona atsaucās uz to, ka ES veido 33% no pasaules tirdzniecības. "Ekonomiski mēs esam liela valsts, politiski mēs šo ekonomisko spēku nedaudz kautrējamies izmantot, taču, ja citi nekautrējas un mēs paliekam kautrīgi, beigu beigās tas atstāj negatīvu iespaidu uz mums, eiropiešiem, un tādēļ mēs uzskatām, ka arī Eiropai ir jāparāda savs spēks," akcentēja prezidents. Viņaprāt, viens no spēka avotiem ir standartu noteikšana, kur Eiropa ir līderis. "To var redzēt gan attiecībā uz dažādiem ekonomikas produktiem, gan, piemēram, attiecībā uz Vispārējo datu aizsardzības regulu," skaidroja prezidents, atgādinot, ka sākotnēji regulu ASV apstrīdēja, tomēr beigu beigās ASV štati sāka šos standartus, kas noteikti Eiropā, pārņemt. Levits norādīja, ka tas ir viens no Eiropas "maigās" varas instrumentiem, kas ir ļoti efektīvs.