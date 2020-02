Miris grupas "Mazzy Star" mūziķis Deivids Robeks

"Mazzy Star" ir viena no spilgtākajām pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu amerikāņu neatkarīgās mūzikas grupām. Grupa izdevusi četrus studijas albumus, pārdodot vairāk nekā miljonu 1993. gada albuma "So Tonight That I Might See" kopiju. Grupas nesenākais albums "Seasons of Your Day" iznāca 2013. gadā, septiņpadsmit gadus pēc iepriekšējās plates 1996. gada "Among My Swan".