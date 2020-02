EK: Koronavīrusa dēļ var tikt koriģēta Latvijas ekonomikas izaugsmes prognoze

Salīdzinot ar pērn rudenī pausto EK prognozi par Latvijas IKP pieaugumu šogad, aktuālā prognoze ir samazināta par 0,3 procentpunktiem - no 2,6% līdz 2,3%.

EK atzina, ka, no ilgtermiņa perspektīvas raugoties, Latvija ir viena no Eiropas Savienības (ES) konverģences līderēm, tomēr, valstij kļūstot bagātākai, tās ienākumu pieaugums arvien vairāk būs atkarīgs no ieguldījumiem cilvēkkapitālā un inovācijās, kuru sniegums ir bijis ierobežots.