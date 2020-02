EK ziņojums par Latviju: ar ko Latvija var lepoties, bet pie kā vēl daudz jāstrādā?

Ienākumu un iespēju nevienlīdzība joprojām ir ievērojama - to sadalījums Latvijā ir nevienlīdzīgāks nekā vidēji ES, un situācija 2018.gadā vēl pasliktinājās. Pārdalei, izmantojot nodokļus un sociālos pārvedumus, ir mazāka ietekme uz ienākumu nevienlīdzību nekā citās dalībvalstīs, jo sociālās aizsardzības sistēmas adekvātums un nodokļu sistēmas progresivitāte ir ierobežoti. Tas it īpaši attiecas uz vecāka gadagājuma cilvēkiem un cilvēkiem ar invaliditāti, kas biežāk saskaras ar augstu nabadzības līmeni. Arī veselības aprūpes pieejamība ir sarežģītāka iedzīvotāju grupām ar zemiem ienākumiem, un izglītības kvalitāte joprojām ir nevienlīdzīga starp lielākām pilsētu un mazākām lauku skolām. Turklāt pastāv lielas reģionālās atšķirības ienākumu līmenī, un visnabadzīgākie reģioni saņem tikai aptuveni pusi no tā ienākumu līmeņa, ko saņem Rīgā.