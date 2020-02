"Černobiļas" producenti iecerējuši jaunu projektu, kas norisināsies Aukstā kara laikā

Kā zināms, Berlīnes mūris pēc Otrā pasaules kara Vāciju sadalīja divās daļās. Tā bija robeža starp diviem pasaules vadošajiem militāri politiskajiem blokiem - simbolisks "dzelzs priekškars". Rietumberlīnes iedzīvotāji un pilsētas viesi mūri vairāk uztvēra kā vienu no Berlīnes tūrisma objektiem, bet austrumvāciešiem tas bija apspiestības simbols. Daudzi no VDR centās aizbēgt - izmantots gan deltaplāns, gan no neilona atgriezumiem izgatavots gaisa balons, starp mājām nostiepta virve u.c.