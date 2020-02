Nemiro sola likumprojektu, ar kuru atcelt OIK, - būs par 15% mazāki rēķini

Kā skaidroja ministrs, netikšot atcelta pati obligātā iepirkuma sistēma, bet tikšot atceltas virskompensācijas, no kurām cieš lietotāji.

Kā aģentūru LETA informēja "KPV LV" Saeimas frakcijas vadītāja vietnieks Ēriks Pucens (KPV LV), frakcija pēc Nemiro iniciatīvas iesniegusi Saeimā grozījumu Elektroenerģijas tirgus likumā par OIK atcelšanu. Likumprojekts paredzot atteikties no OIK jeb virskompensācijām, kas nozīmē, ka no elektrības rēķiniem tiktu svītrota ailīte "obligātā iepirkumu komponente". Obligātais iepirkums arī turpmāk tikšot saglabāt, bet no ražotājiem elektroenerģija tiks iepirkta par biržas cenām, kas esot godīgi un taisnīgi pret visiem tirgus dalībniekiem un sabiedrību kopumā, skaidro politiķis.