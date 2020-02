No Itālijas atceļojušajam bažas - LIC nav ieinteresēts veikt viņa lūgtās analīzes

"Man trīs reizes pārprasīja: "Nu tad formējam jūs slimnīcā, un viss!" Tomēr bija sajūta, ka par katru cenu vēlas tikt ātrāk no manis vaļā. Pēc brīža parādījās daktere. Viņa no manis stāvēja kādus četrus metrus, un es pat nedzirdēju, ko viņa runā. Sadzirdēju, ka viņa vaicā: "Nu tad ņemsim?" Painteresējos, cik ilgi mani turētu izolatorā. Izrādās, sešas stundas. Mēģinu pārliecināt, ka esmu adekvāts cilvēks, atbildīgs, pie cilvēkiem neiešu, sēdēšu mašīnā un braukšu uz mājām. Neviens mani necentās pierunāt, lai palieku," atstāstījis pacients.

Kad viņš izgājis no Infektoloģijas centra, piezvanījis uz SPKC un pastāstījis to pašu, ko iepriekš slimnīcā. Tur viņam paskaidrots, ka laikā, kad bijis Itālijā, vīruss tur vēl neesot izplatījies. "Bet zinu, ka vīruss jau neizplatās tieši tad, kad par to raksta avīzēs, - cilvēki taču inficējas jau iepriekš. Arī tur mani mudināja doties pie ģimenes ārsta, un, ja tiešām atklāsies, ka man esot koronavīruss, tad pie manis sūtīšot speciāli ekipētu brigādi, kas mani nogādās Infektoloģijas centrā," sarunu ar SPKC darbinieku LA atstāstījis pacients.