Neurķē degunu! 15. gadsimta labas uzvedības grāmata bērniem

Grāmata ir sarakstīta viduslaiku angļu valodā, tāpēc mūsdienu vienkāršajam lasītājam to būtu visai grūti saprast. Manuskripts ir nodēvēts par “Mazo bērnu mazo grāmatu” (The Lytille Childrenes Lytil Boke), un oriģināli tā izdota 1480. gadā, kad Eiropā norisinājās pāreja no viduslaikiem uz renesansi. Šī grāmata bija daļa no tā saucamā pieklājības grāmatu žanra, vēstīts Lielbritānijas bibliotēkas mājaslapā.