Siltā ziema meža zvēriem sagādā ciešanas

Zīdītājiem ziemas miegs ir dažāds, iesāk Jānis Ozoliņš. Dziļākais miegs, kad dzīvnieka ķermeņa temperatūra pietuvinās nullei un fizioloģiskie procesi gandrīz apstājas, raksturīgs susuriem (Latvijā mīt četras sugas), meža sicistai – retas sugas pelei, dažām sikspārņu sugām, susuriem, ežiem. Gulēšanas periods šiem dzīvniekiem ir ilgs – vidēji no oktobra līdz maijam, un siltā ziema to neietekmē. Dzīvnieki iemieg, ja gaisa temperatūra nokrītas zem plus desmit grādiem. Susuri un meža sicistas pamostas vēlā pavasarī. Šie zvēriņi mēdz laisties snaudā pat vēsākās vasaras dienās. Līdzko gaiss sasilst līdz 11, 12 grādiem, zvēri kļūst aktīvi. “Šiem dzīvniekiem ziemas guļa ir vitāli svarīga izdzīvošanai, jo ir saistīta ar barības neesamību,” stāsta eksperts. Īstos ziemas gulētājus sliktāk ietekmē kailsals, kad ir apdraudētas to migas, nevis relatīvi silta ziema.