Dzīves nesaudzētā: Atskats uz Holzijas koncertu Helsinkos

Šis ir arī Holzijas līdz šim personiskākais albums. Radio hits “You Should Be Sad” ir par attiecībām ar reperi G-Eazy, kas bija ļoti publiskas un, pēc visa redzētā un dzirdētā spriežot, ļoti toksiskas. Arī viņas līdz šim veiksmīgākais singls “Without Me”, kas pie klausītājiem nonāca jau 2018. gadā, ir par mīļotā nostādīšanu pāri savām vēlmēm.

Dziesmā “clementine”, savukārt, dzirdami vārdi, kas reflektē uz viņas sadzīvošanu ar bipolārajiem traucējumiem. "I don't need anyone / I just need everyone" (Man nevienu nevajag, man tikai vajag visus), viņa dzied.