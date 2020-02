Līdz šim oficiāli zināmi seši Rīgas mēra amata kandidāti

Politisko juku laikā Rīgas domē bija izveidojies arī deputātu bloks "Rīgai", kurā strādāja no JKP izslēgtie Druvis Kleins, Imants Keišs un no "Latvijas attīstībai" aizgājušais Oskars Putniņš. Kleins un Keišs nolēmuši pievienoties "Saskaņai", taču Putniņš līdz šim nevienā partijas sarakstā nav parādījies. Ar bloku sadarbojās arī no VL-TB/LNNK aizgājusī Baiba Broka. Līdz šim neviena partija viņu nav pieteikusi kā vienu no saviem kandidātiem.