Apsveicami! Demokrātija un sabiedrības labklājība nevar būt atrauta no cilvēka ķermeņa intīmās kultūras. Tā Skotijas parlamenta vienbalsīgo lēmumu sabiedriskās vietās novietot bezmaksas menstruālās higiēnas preces komentē pārmaiņu treneris, seksologs Arturs Šulcs. Tikmēr Latvijā intīmās higiēnas jautājumi ir sekundāri.

Kamēr Latvijā intīmās higiēnas kultūra ir ja ne gluži tabu tēma, tad arī īpaši aktualiēt to nav pieņemts, par ko liecina, piemēram, tas, ka tualetes - ne valsts iestāžu, ne uzņēmumu, ne publiskās - nav aprīkotas ar rokas dušu vai bidē, Skotija kļūs par pirmo vietu pasaulē, kur klubos, aptiekās un citās publiskās vietās bez maksas būs pieejami tamponi un higiēniskās paketes. Likumprojekts ir solis skotu jau 2018. gadā uzsāktajā ceļā uz dzimumu līdztiesību, kas sākās ar menstruālās higiēnas preču pieejamību mācību iestādēs. Iniciatīva nav lēta – tā izmaksās 28,6 miljonus eiro gadā.

Runājot par Skotijas parlamenta lēmumu, Šulcs uzsver higiēnas preču izmaksu jautājumu, un šajā ziņā sievietes atrodas nevienlīdzīgās pozīcijās ar vīriešiem. Arturs Šulcs atceras, kā deviņdesmito gadu sākumā studējot medicīnu, pasniedzēja studentiem rādījusi no patronas izņemamu tamponu un preparējusi tā sastāvu. Pēdējā kursa studenti tamponu pētījuši kā brīnumu. “Padomju laikā pat tualetes papīra nebija.

Pēc Padomju Savienības sabrukuma, kad legalizēja sievietes menstruālo ciklu, daudziem tas bija šoks.” Menstruālā cikla laikā sievietes izlīdzējās ar vati, kas arī bija deficīta prece. Vēl senāk – izmantoja marli un lupatiņas, ko pēc izlietošanas mazgāja. “Manas klientes pusaudžu gados ieguva psihoemocionālas traumas saistītas ar to, ka nedrīkstēja runāt par higiēnas jautājumiem. Kāda sieviete, kurai ir pāri četrdesmit, atcerējās kā pusaudzes gados ciemojās laukos pie radiem. Kad sākās mēnešreizes meitene par to nespēja pateikt radiem, tāpēc brauca ar autobusu uz mājām, ceļā pavadot mokošas stundas. Viņa baidījās apsēsties domājot, ka asinis sāks tecēt lejup pa kājām, un autoostas tualetē centās savākt asinis ar vienu kabatas lakatiņu.” Cita sieviete apmeklēja speciālistu, lai atbrīvotos no psihotraumas, saistītu ar mēnešreizēm kā nāves pieredzi.