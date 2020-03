Par varmācību pret bērniem – lapu grābšana

Piespiedu darbs kā sods par cietsirdību un vardarbību pret bērniem piespriests bieži, liecina 2015. gadā veikts pētījums un Re:Baltica papildus apkopotā informācija. Pērn no 32 lietām, kas rosinātas par vardarbību pret nepilngadīgo, 19 gadījumos piemērots tieši piespiedu darbs. Taču tiesu prakse liecina, ka sabiedriskais darbs neattur no līdzīga pāridarījuma atkārtošanas.

Piespiedu darbs parasti ir kā fizisks darbs, ko visbiežāk piespriež par mazāk smagiem noziegumiem. Tas var būt no 40 līdz 280 stundām, atkarībā no nodarītā. Piespiedu darbu Valsts probācijas dienests (VPD) piemeklē atbilstoši notiesātā prasmēm. Ja cilvēks ir IT speciālists, viņam var uzdot veidot mājaslapas. Ja metinātājs, meklēs darba devēju, kam vajadzīgs šī aroda pārstāvis. Visbiežāk gan piespiedu darbs izpaužas kā uzkopšanas – lapu grābšana vai sniega šķūrēšana. “Ir cilvēki, kuri sabīsies no šīm papildu darba stundām, jo tas jādara no darba vai mācībām brīvajā laikā, un nekad vairs neatkārtos to, ko izdarījuši,” stāsta Krista Skara, probācijas programmu nodaļas vadītāja.