Bumeranga efekts. Rīgā ar koncertu atgriežas repmetāla zvaigznes "Limp Bizkit"

Kādā no retajām intervijām pagājušogad, Dērsts gan izteicās, ka pēdējā laikā, pateicoties globālajam tīmeklim, par grupu sākusi izrādīt interesi jaunā paaudze. Viņš to īpaši novērtē, saucot šo situāciju par bumeranga efektu. Un ja par jauno paaudzi, tad gribu padalīties ar savu mazo novērojumu. Uz koncertu biju paņēmis līdzi savu trīspadsmit gadus veco meitu, pirms tam gan izstāstot, ka pirms divdesmit gadiem bija tāda un tāda grupa, bet tagad vairs nav stilīga. Pēc pirmajām dziesmām viņa uz mani paskatās un neizpratnē jautā: "Kā šī grupa var nebūt stilīga? Man ļoti patīk ģitārists!"

Par pašu koncertu nekas daudz stāstāms nav. Uz skatuves ierastais kvintets, aiz muguras milzīgs ekrāns, kur tiek rādīti paši mūziķi, arī Dērsts ar savu garo sirmo bārdu. Letālam pie pults Latvijas karogs. Starp pašu grāvējiem ik pa laikam dīdžejs atskaņoja kādus repa vai roka skaņdarbus, to pašu Dimanta agrīnās grupas House of Pain grāvēju "Jump Around" vai Blur "Song 2". Pāris reizes uz skatuves tika arī skatītāji - viena no jaunākajām fanēm savā telefonā iemūžināja selfiju ar Dērstu, savukārt kāds jauneklis no Rīgas varēja izkliegties no sirds patikas pie Džordža Maikla dziesmas "Faith" kaverversijas.