EK: Latvijas problēma joprojām ir visu sabiedrības slāņu sociālā izaugsme

To cilvēku īpatsvars, kuriem bija grūti pienācīgi apsildīt savus mājokļus, samazinājās līdz 7,5% 2018.gadā, savukārt to iedzīvotāju īpatsvars, kuriem bija kavēti maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem, joprojām ir augsts, proti, 11,6% 2018.gadā.

Vienlaikus tika konstatēts, ka publiskais finansējums veselības aprūpei laikposmā no 2017. līdz 2019.gadam ir pieaudzis par 0,5% no IKP, sasniedzot 3,8%. Tas deva pozitīvus rezultātus, tostarp uzlabojās veselības aprūpes pakalpojumu un novatorisku zāļu pieejamība un pirmo reizi kopš ekonomiskās krīzes beigām valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu ikgadējās kvotas nebija pilnībā izmantotas, uzsver LVSADA. Turklāt to Latvijas iedzīvotāju procentuālā daļa, kuri ziņo par neapmierinātām veselības aprūpes vajadzībām, samazinājās no 8,2% līdz 6,2%.