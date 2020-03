Sistas sievietes vienīgā vaina ir tā, ka viņa ļauj sevi sist

Dzirdot šos vārdus, tēvs dusmās sāk kliegt: „Sīkā, lecīgā kuce, neuzdrīksties man norādīt, kas man jādara! Dabūsi pa ģīmi ar tiem saviem traukiem!” Viņš paķer šķīvi no galda, atvēzējas, it kā grasītos viņai ar to sviest, tad pagriežas un sašķaida to pret grīdu. Viņš apgāž krēslu un iztraucas ārā no telpas. Māte un bērni trīcēdami paliek sēžot, un meita izplūst asarās. Kad tēvs parādās durvīs un uzbļauj, lai viņa aizveras, viņa apslāpē asaras un dreb vēl drudžaināk. Kaut arī tēvs nevienam nav piedūris ne pirksta, visu ģimeni ir pārņēmis satraukuma drudzis.

Pēc nedēļas pienāk nākamā trešdiena. Vakariņas paiet diezgan normāli, bez tādas spriedzes kā iepriekšējā nedēļā, taču tēvs tik un tā pamet virtuvi, līdzko ir beidzis maltīti. Vai kāds no ģimenes locekļiem atgādina, ka ir viņa kārta mazgāt traukus? Protams, nē. Paies daudzi, daudzi mēneši, kamēr kāds pieļaus to pašu kļūdu. Viņi klusiņām novāc galdu vai ķildojas savā starpā par to, kuram tas būtu jādara, izgāžot cits uz citu savu aizkaitinājumu par to, cik viņu tēvs ir negodīgs un nestabils. Pateicoties viņa iebiedējošajai uzvedībai, viņam nekad vairs nebūs jāmazgā trauki, ja viņam nebūs noskaņojuma to darīt, un neviens neuzdrīkstēsies viņam to pārmest.