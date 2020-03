Ar nerezidentiem strādājošās bankas meklē jaunus klientus Eiropas Savienībā

Pēc čaulas kompāniju aizliegšanas un citu ārzemju klientu pazaudēšanas Latvijas bankās ievērojami samazinājies ārvalstu noguldījumu apjoms – no 46% 2016.gadā līdz 21% pagājušā gada rudenī. Vislielāko robu finansēs tas radījis aptuveni desmit bankām, kas specializējās ārzemnieku apkalpošanā. Šīs bankas atradušas veidu kā piesaistīt jaunus klientus.

“Šādi instrumenti, mūsuprāt, dod iespēju piekļūt plašākam noguldītāju lokam, kas, savukārt, uzlabo bankām nepieciešamā finansējuma stabilitāti, jo ir ļoti elastīgi,” skaidro “Reģionālās investīciju bankas” (RIB) valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Jakovļevs. RIB pašlaik piesaista noguldījumus tikai no Vācijas rezidentiem-privātpersonām, kurām ir atvērts bankas konts Vācijas bankā.

“BlueOrange” banka savukārt caur tiešsaistes platformām ir piesaistījusi noguldījumus no Vācijas, Austrijas, Nīderlandes, Spānijas. Šī nauda dod iespēju vietējo uzņēmumu kreditēšanai izmantot lētākus resursus, skaidro bankā.

Kopš 2018.gada vidus līdz pagājušā gada rudenim šādu ārvalstu noguldījumu apjoms Latvijas bankās pieaudzis no 1,3 līdz gandrīz 3,9%. Nav daudz, bet dažām bankām tiešsaistes noguldījumi veido jau ceturto daļu no Eiropas Savienības valstu klientiem.

Latvijas Bankas skaitļi rāda, ka kopš 2018.gada pavasarī Latvijā sākās atvadīšanās no riskantajiem noguldītājiem viena gada laikā par 83 miljoniem eiro pieauga noguldījumu apjoms, ko garantē fonds. Ja tendence turpināsies, tad būtu jāpieaug banku iemaksām garantijas fondā.

Uzraugs ir rezervējis kredītlīnijas vairākās bankās un drīzumā gaida naudas atgriešanu no pērn aizvērtās “PNB bankas”, kuras klientu noguldījumu atmaksai no garantiju fonda tika piešķirti 252 miljoni eiro. FKTK pārstāve Ļebedeva min, ka no “PNB bankas” “mēs dabūsim visu. Nu, gandrīz visu, bet tuvu visai summai.”