Varētu noteikt karantīnu "Covid-19" skartajās valstīs pabijušajiem pansionātu un bērnudārzu darbiniekiem

Jaunais vīruss vēl nav pietiekami izpētīts, tāpēc ir situācijas, kuras nevar paredzēt, bet kurām var izstrādāt rīcības algoritmus tikai pēc tam, kad kaut kas jau ir noticis, skaidroja Viņķele. Kā piemēru viņa minēja Norvēģijas gadījumu, kad izrādījās, ka ārsts ir apmeklējis jaunā koronavīrusa skartās teritorijas un pēc atgriešanās mājās nav novērojis nekādus simptomus, tāpēc devies uz darbu, taču vēlāk tomēr izrādījies, ka viņš ir bijis slims ar "Covid-19". Latvijas atbildīgās iestādes cenšas no šādiem gadījumiem mācīties, uzsvēra veselības ministre.

Runājot par pagājušajā nedēļā Igaunijā caur Rīgu ieceļojušo Irānas pilsoni, kurš izrādījās sasirdzis ar "Covid-19", Viņķele norādīja, ka līdz šim ir apzināta lielākā daļa Latvijas valstspiederīgo pasažieru, kuri kopā ar viņu ceļojuši lidmašīnā, mikroautobusā un autobusā. Daži no šiem pasažieriem gan neesot atsaukušies, taču ar viņiem aizvien tiekot mēģināts sazināties. Savukārt informācija par citu valstu pilsoņiem ir nodota attiecīgo ārvalstu dienestiem, norādīja ministre.

Viņķele piebilda, ka pacientiem, kuriem ir tikai viegli augšējo elpceļu vīrusu saslimšanām raksturīgie simptomi, jaunais koronavīruss analīzēs var arī neuzrādīties, pat ja cilvēks ar to ir inficējies. Lai no šādiem gadījumiem maksimāli izvairītos, pacientiem, veicot "Covid-19" testus, iespēju robežās tiek pārbaudīta arī citu vīrusu klātesamība, nolūkā saprast, no kā cilvēkam varētu būt parādījušies simptomi. Ja nekādi citi vīrusi netiek konstatēti, tad pacients uzskatāms par "aizdomīgu" un tomēr būtu vēl novērojams, atzina ministre.