Berlīnes kinofestivāla "Zelta lāci" ieguvis Irānas režisors Mohammads Rasulofs

Festivāla otro svarīgāko godalgu - žūrijas balvu - saņēma amerikāņu režisores Elīzas Hitmenas drāma "Never Rarely Sometimes Always" ("Nekad reti dažreiz vienmēr"). Tā vēsta par 17 gadus vecu jaunieti no Pensilvānijas, kas spiesta doties uz Ņujorku, lai pārtrauktu neplānotu grūtniecību.