Jaunā pašmāju grupa "Blue Jean Serenade" aicina uz albuma prezentāciju

Albuma prezentācijas koncerts notiks pirmdien, 9. martā Latvijas Leļļu teātrī. Ieeja pasākumā no plkst.18, koncerta sākums plkst. 19. Plašāka informācija www.aula.lv .

"Albums stāsta par bērnību un vidusskolu – to laiku, kas nebūtu iespējams bez naivām cerībām un iedomām, pirmās mīlestības un tālejošiem sapņiem - visa tā, kas mūs veido par tiem cilvēkiem, kādi mēs esam," preses paziņojumā par albumu raksta grupas. "Ja albumā klausītājs meklēs pārspīlēti dziļas domas, mūziķi laikus brīdina - tādas tur nebūs - šīs dziesmas ir jāklausās prieka un dzīves pieredzes vadītam! Par spīti visām dzīves raizēm, kas mūs reizi pa reizei piemeklē, jāatceras un jānovērtē ģimene un draugi ir mūsu ikdienas prieka radītāji."

“Blue Jean Serenade” pirmsākumi meklējami 2016. gadā. Tā ir izdevusi mazalbumu “All My Friends Care About Celebrities, Well, I Don’t”, un singls “Avotu Iela” ieguvis Radio SWH klausītāju atzinību. “Blue Jean Serenade” uzstājusies “Reeperbahn” festivālā – mūzikas skatē Vācijā, Hamburgā, festivālā “Summer Sound” Liepājā, “LMA karnevālā”, Fon Stricka Villas dārzā Rīgā un citviet Latvijā.