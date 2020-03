Soniks piekāpjas Neredzamajam cilvēkam

Austrāliešu šausmu filmu veidotāja Lī Vanela (Leigh Whannell) lente, kuras budžets bija nieka septiņi miljoni, nedēļas nogalē iekasējusi 29 miljonus dolāru, tādējādi atpelnot filmas izdevumus ar uzviju.

Anotācija: Neizturot vardarbības un agresijas pilnās attiecības ar bagāto un izcilo zinātnieku, Sesīlija (Elizabete Mosa) nakts melnumā aizbēg no mājām. Slēpties no pāridarītāja viņai palīdz māsa, bērnības draugs un viņa pusaugu meita. Drīzumā Sesīlija saņem ziņu, ka viņas bijušais draugs ir izdarījis pašnāvību, atstājot viņai mantojumā milzu bagātību. Jaunajai sievietei ir aizdomas, ka viņš savu nāvi ir inscenējis. Kad viņa piedzīvo virkni savādu un šausminošu atgadījumu, Sesīlija pamazām sāk zaudēt veselo saprātu, vienlaikus no visa spēka cenšoties pierādīt, ka viņu izseko kāds, kurš ir neredzams…

Latvijas kinoteātros filmu sāks demonstrēt no 13. marta.

Filmas reklāmas rullītis.

2. vietā Džims Kerijs un filma "Sonic The Hedgehog" ("Soniks: Filma"), kas balstīta uz kompānijas "Sega" izdotās tāda paša nosaukuma videospēļu franšīzes.

Foto: Pirmizrādi piedzīvo komēdija "Sonic The Hedgehog".

Savukārt 3. vietā pagājušās nedēļas līderis - rakstnieka Džeka Londona klasiskā darba ekranizācija "Mežonīgās dabas balss" ("The Call of the Wild").

Galvenajā lomā Holivudas vecmeistars Harisons Fords. Filmas režisors - Kriss Sanders, kas līdz šim strādājis ar popularitāti ieguvušajām animācijām "Kā pieradināt pūķi" ("How to Train Your Dragon") un "Krūdi" ("Croods").