Skolotājiem, kas bijuši “Covid-19” skartās teritorijās, jāpaliek mājās; jāierobežo sociālos kontaktus

Tāpat cilvēki, kuri atgriezušies no skartajiem reģioniem, ir jāseko līdzi savai veselībai, bērniem nevajadzētu doties uz skolu divas nedēļas. Pieaugušie, kuri atgriezušies no vīrusa skartajām valstīm, aicināti izņemt slimības labu, lai no sākuma novērotu veselības stāvokli.

Līdz ar to personām, kurām 14 dienu laikā kopš atgriešanās no šīm valstīm un teritorijām parādīsies saslimšanas pazīmes – klepus, paaugstināta temperatūra, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana u. c. –, jāzvana pa tālruni 113, jāizstāsta par simptomiem un jānorāda, no kurienes persona atgriezusies.