"Latvijas pasta" mobilajā lietotnē reģistrētus sūtījumus ļaus pārvirzīt uz pakomātiem

Kopš pērnā gada jūlija "Latvijas pasts" saviem klientiem - gan fiziskām, gan juridiskām personām - nodrošina iespēju uzņēmuma mobilajā lietotnē attālināti pārvirzīt jebkuru izsekojamu, ierakstītu vai apdrošinātu pasta sūtījumu uz citu izvēlētu sūtījuma saņemšanas vietu Latvijas teritorijā, mainot sākotnējo piegādes adresi, kas norādīta uz sūtījuma. Tagad kā sūtījuma saņemšanas vietu iespējams izvēlēties arī kādu no pakomātiem "Latvijas pasta" tīklā - kopumā uzņēmumam ir 61 pakomāts visā Latvijā. Mēneša laikā, testējot jauno pakalpojumu, uz pakomātiem klienti izvēlējušies pārvirzīt ap 300 sūtījumu, un interese par šo saņemšanas iespēju palielinās.

Izvēloties pārvirzīt sev adresēto sūtījumu uz kādu no "Latvijas pasta" pakomātiem, jāņem vērā, ka sūtījuma svars nedrīkst pārsniegt 31,5 kilogramus, bet sūtījuma izmēram jāatbilst garumā līdz 38 centimetriem, platumā līdz 38 centimetriem un augstumā līdz 58 centimetriem. Lai izvairītos no nepiederošu sūtījumu pārvirzīšanas, būtiski pārliecināties, ka pārvirzīšana tiek pieteikta, norādot to pašu mobilā tālruņa numuru, kas jau sākotnēji ir norādīts sūtījuma datos.