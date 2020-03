K-pop* grupa BTS iekaro gan ASV, gan britu albumu topa 1. vietu

Nedēļas griezumā albums "Map of the Soul: 7" ASV pārdots 422 000 vienību, liecina «Nielsen Soundscan» dati. Savukārt Apvienotajā Karalistē ieraksts nedēļas griezumā pārdots 38 000 vienību.

Albums "Map of the Soul: 7" izdevniecības "BigHit Entertainment" apgādā izdots 21. februārī.

2. vietā repera YoungBoy albums "Never Broke Again "ar 91 000 kopijām.

Pagājušās nedēļas līderis - Džastina Bībera albums "Changes" noslīdējis uz 4. vietu. Repera Rodija Riča (Roddy Ricch) albums "Please Excuse Me for Being Antisocial" noslīdējis uz 5. vietu.