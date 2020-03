Superčammas: gadu nespēj vienoties par anketu, kas palīdz novērst vardabību ģimenē

To, ka anketas ieviešana ātri būtu svētīga, rāda pilotprojekta rezultāti. Alūksne ir viens no novadiem, kur policisti izmantoja veidlapas jeb - kā to oficiāli dēvē - ziņojumu par notikumu. Tas nozīmē, ka kārtībsargiem, dodoties uz izsaukumu par ģimenes konfliktu, līdzi bija jāņem veidlapa, ko policistam uz vietas jāaizpilda. Vai aizsargājamajai personai redzami miesas bojājumi? Vai aizsargājamā persona baidās, ka persona, kas rada draudus, nogalinās vai citādi fiziski kaitēs? Vai persona, kas rada draudus, bieži lieto alkoholu? Ja vairākums atbilžu pozitīvas, policija draudētāju nošķīra no ģimenes.