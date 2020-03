Daina Gāga-Ēķe: Es izvēlējos un nekad to neesmu nožēlojusi

Vardarbība nav ģimenes lieta, kurā neviens nedrīkst iejaukties. Tajā ir iesaistīti ļoti daudz cilvēku – ģimenes locekļi un draugi, kuri visu laiku par jums pārdzīvo un kuri jums ir jāatpestī no nepatīkamām situācijām; kolēģi, kuriem ir jāsamierinās ar emocionāli sagrautu cilvēku, un citi.

Šajās slimajās attiecībās ir iesaistīti ļoti daudzi, kuri kļūst līdzatkarīgi un ir gatavi palīdzēt, taču nav spējīgi to atrisināt.

Pēc pirmās reizes, kad vīrs man iesita, es skaidri un gaiši pateicu, ka man tas nav pieņemams un nepatīk. No tās dienas es centos šo problēmu risināt, bet no vīra aizgāju tikai pēc 10 gadiem. Visu šo laiku tas turpinājās.

Tā nebija viena spontāna reize, tas nenotika arī katru dienu, taču tas notika regulāri – bļaušana, sišana, grūstīšana, spļaušana – tā viņš pret mani izrādīja savas emocijas. To nav iespējams apvienot ar bērnu audzināšanu vai savas personības attīstīšanu.

Lai tiktu galā ar stresu, tu sāc izdomāt dažādus veidus, lai tikai varmāku nesadusmotu. Arī pārējie ģimenes locekļi neviļus apgūst pielāgošanās shēmas. Ir svarīgi apzināties, ka vardarbīgās attiecībās tu esi situācijas līdzdalībnieks. Pret tevi izturas slikti, un tu ļauj to darīt.

Cilvēka dzīvība ir ļoti trausla. Ne jau tikai sitieni apdraud cilvēka veselību un dzīvību, bet arī stress. Kad stresa līmenis ir tik augsts, gaiss pilnīgi vibrē. To izjūt visi klātesošie – galvenokārt bērni. Un tas notiek vidē, kurā bērnam ir jāaug un jājūtas drošībā.

Es esmu runājusi arī ar savu vecāko meitu. Viņa atceras ļoti daudz, un tas ir ļoti sāpīgi. To es nekad nevarēšu mainīt un jūtos līdzatbildīga par to. Man vajadzēja ātrāk risināt situāciju un nepieļaut, ka viņa to redz.