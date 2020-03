Gluži kā ārzemēs: fenomenāli jaunie projekti Latvijā

"Villa Milia" no jūras atdala tikai 100 metrus garā kāpu zona. Trīs minūšu gājiena attālumā atrodas leģendārais Jūrmalas parks, bet 5 minūšu attālumā "Dzintaru koncertzāle" un centrālā kājāmgājējiem paredzētā Jomas iela.

Mežaparks jau izsenis ir uzskatīts par prestižāko Rīgas rajonu un "Mežaparka Rezidences" , kas ir viens no vērienīgākajiem dzīvojamo īpašumu attīstības projektiem Baltijas valstīs, apkaimes labo tēlu tikai nostiprina vēl stabilākās pozīcijās. Projekts top teritorijā gar Kokneses prospektu līdz pat Gustava Zemgala gatvei un tā koncepts paredz pilnībā labiekārtotu, ainavisku teritoriju, kurā izvietotas villas, divģimeņu villas, rindu mājas un mazstāvu dzīvokļu māju dzīvokļi jeb apartamenti. Tiek piedāvāti arī apbūves gabali privātmāju būvniecībai.

Jaunās mājas tradicionālo Mežaparku papildina ar jaunu, saulainu un zaļu dzīvojamo rajonu 31 ha platībā. Ciemats izceļas ar mūsdienīgu, pilnīgi no jauna izbūvētu infrastruktūru, ilgtspējīgu un modernu arhitektūru, drošu un sakārtotu vidi. Projekta apbūves kopējās koncepcijas autors ir Andris Kronbergs (ARHIS). Ņemot vērā vecā Mežaparka apbūves īpatnības, projekta tapšanā piedalās un vairāk nekā 15 villu projektus ir izstrādājuši tādi Latvijā atzīti arhitekti kā Reinis Liepiņš, Gatis Didrihsons, Andris Kronbergs, kā arī ASV arhitekts Vladimir Arsene.

"LEGEND." ir arhitekta Uģa Zābera radīts piecu ēku komplekss Jūrmalā , kas ir kā piecas spilgtas un mākslinieciskas personības, kas harmoniski sadzīvo vienā kvartālā. Projekts sastāv no villām - "Villa Churchill", "Villa Hepburn", "Villa Dietrich", kā arī divstāvīgas privātās villas un ēkas ar komerctelpām, kopumā piedāvājot vietas 62 mājokļiem ar spa kompleksu, artēziskā urbuma ūdeni, simtgadīgām priedēm, zaļajām tehnoloģijām, dabīgie materiāliem, ideālu atrašanās vietu utt.

"LEGEND." stils ir izturēts it visā - krāsu gammas izvēlē, mēbeļu, lustru un gaismekļu dizainā. Šeit nav sīkumu, viss ir rūpīgi pārdomāts - no durvju roktura un pastkastītes, līdz atslēgu galdiņam pie ieejas dzīvoklī un ērtiem iepirkšanās ratiņiem produktu nogādāšanai no automašīnas līdz dzīvoklim. Saviesīgo telpu, plašo zāļu, kāpņu telpu un spa kompleksa estētiku veidojuši vadošie Latvijas interjera dizaineri, sadarbībā ar projekta arhitektu. Katras ēkas galvenās ieejas svinīgumu izceļ izsmalcinātas, rokām darinātas durvis, kas ir īsti mākslas darbi. Atverot tās, Jūs nokļūstat plašā vestibilā, kura interjers saskaņojas ar villas arhitektūras konceptu.