AM Krievijas pierobežā pārņems vēl vienu zemesgabalu patlaban publiski neizpaužamu plānu īstenošanai

Arī šajā gadījumā nekustamais īpašums tiks izmantots valsts aizsardzības uzdevumu īstenošanai. AM Preses nodaļā aģentūrai LETA skaidroja, ka dokumentam par attiecīgo rīkojuma projektu piešķirts statuss "informācija dienesta vajadzībām", tāpēc plašākus komentārus ministrijā nesniedza.

TVNET jau februāra sākumā ziņoja, ka AM Alūksnes novadā netālu no robežas ar Krieviju plāno būvēt kādu militāru objektu, jo AM bija sagatavojusi valdības rīkojuma projektu par aptuveni piecus hektārus liela zemesgabala "Vētraine" Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.