Lems vai AM pārņemt Krievijas pierobežā vēl vienu zemes gabalu patlaban publiski neizpaužamu plānu īstenošanai

TVNET jau februāra sākumā ziņoja, ka AM Alūksnes novadā netālu no robežas ar Krieviju plāno būvēt kādu militāru objektu, jo AM bija sagatavojusi valdības rīkojuma projektu par aptuveni piecus hektārus liela zemes gabala "Vētraine" Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.