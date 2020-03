Lidostā "Rīga" uzstādīti roku dezinfekcijas līdzekļi un norit pastiprināta telpu uzkopšana

Lidostas "Rīga" pārstāvis Edgars Vilcāns aģentūrai LETA sacīja, ka lidosta "Rīga" turpina strādāt atbilstoši līdzšinējām Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) rekomendācijām, jo jaunas līdz šim mirklim nav saņemtas. Tostarp patlaban uzstādīti roku dezinfekcijas stendi vairākās vietās lidostas terminālī - C un E bagāžas saņemšanas zālēs, pie B7 izlidošanas vārtiem, pirms tranzīta pasažieru drošības kontroles, pirms izlidošanas robežkontroles punkta.

Tāpat veikta pastiprināta publisko un arī darbinieku telpu uzkopšana un dezinfekcija, kā arī dezinficēti lidostas autobusi, kas nogādā pasažierus no termināļa uz gaisa kuģiem un atpakaļ. Vienlaikus izlidojošie un ielidojošie pasažieri informēti par piesardzības pasākumiem, kas veicami dodoties uz vīrusa skartajām teritorijām un darāmo, ja pasažierim parādījušies vīrusam raksturīgie simptomi. Starptautiskās lidostas "Rīga" terminālī izvietoti lielformāta informatīvie banneri, kā arī pieejamas SPKC rekomendācijas.

Lidostas "Rīga" pārstāvis uzsvēra, ka lidosta aicina pasažierus pašiem sekot līdzi savam veselības stāvoklim un mazāko aizdomu gadījumā vērsties pie mediķiem. Ja pēc atgriešanās no vīrusa skartajām teritorijām, esot vēl lidostā, parādījusies paaugstināta temperatūra, sāpes kaklā, klepus vai apgrūtināta elpošana, pasažieri ir aicināti vērsties lidostas medpunktā E atlidošanas zālē, kas ir blakus kafejnīcai "Costa Coffee".

Kā ziņots, pirmdien Latvijā apstiprināta pirmā saslimšana ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību "Covid-19". Sieviete inficējusies Itālijā, kur ceļojusi kopā ar ģimeni. No Itālijas viņi devušies uz Minheni Vācijā un tad ar "airBaltic" reisa lidmašīnu 29.februārī uz Rīgu.

Latvijā no 28.februāra īpaši piesardzības pasākumi ir attiecināti uz personām, kuras ir atgriezušās no Itālijas Lombardijas, Veneto, Emīlijas-Romanjas, Pjemontas apgabaliem, Japānas, Singapūras, Dienvidkorejas, Irānas un Ķīnas. Personām, kuras ir atgriezušās no minētajām teritorijām un kurām 14 dienu laikā pēc atgriešanās ir parādījušies viegli saslimšanas simptomi - paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, - ir jāzvana uz 113.