Arhitektūra galvenajā lomā: mājas filmā "Parazīts"

Šādu ilūziju mākslinieciskais vadītājs radīja ar vairāku slāņu bloķējošiem elementiem - sijām, ailēm, iedobēm un izvirzījumiem abos filmas centrālajos mājokļos. Katrs interjerā esošais arhitektoniskais risinājums savā ziņā slēpa filmēšanas grupu, kā arī ļāva aktieriem diskrēti pārredzēt virtuvi no otrā stāva kāpnēm, ceļu no virtuves līdz pagrabam vai no pagraba uz slēptu bunkuru.

Bez māju iekārtojumiem filmas mākslinieciskais vadītājs piedomāja arī pie abu ēku apkārtnes. Proti, lai no izkļūtu nabadzīgākās mājas, varoņi gāja augšup pa kāpnēm, nokļūstot uz ielas, savukārt no bagātnieku nama varoņi no ielas līmeņa devās augšup. Šī nianse parāda nabadzīgākās ģimenes ceļu uz vidējo slāni, bet bagātnieku rajonā - no vidējā slāņa uz augšējo slāni.