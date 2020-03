Zīmējumu konkursa „Mana novada dārgakmens – jaunā būve” uzvarētāji

Zīmējumus izvērtēja Latvijas Mākslas akadēmijas studenti. Skates „Gada labākā būve Latvijā” Facebook lapā notika balsojums par skatītāju simpātiju balvu. Konkursa uzvarētāji saņems balvas un diplomus. Zīmējumi elektroniskā formātā būs skatāmi skates „Gada labākā būve Latvijā 2019” noslēgumā 2020. gada aprīlī Rīgā, uz kuru tiks aicināti konkursa uzvarētāji.

Labākie darbi ar autoru un skolotāju vārdiem tiks publicēti prestižajā gadagrāmatā „Gada labākā būve Latvijā 2019”, kuru konkursa uzvarētāji saņems dāvanā.

Uzvarētāju zīmējumi ir apskatāmi šeit.

1.-3. klašu grupā pirmo vietu ir ieguvusi Aļona Novika no Jūrmalas Mākslas skolas par darbu „Mellužu estrādes atklāšana" un Sofija Ulmane no Jūrmalas Mākslas skolas par darbu „Ķemeru luterāņu baznīca". Otro vietu ir ieguvis Regnārs Kustovs no grafikas darbnīcas un mākslas studijas „Galerija Centrs" par darbu „Hanzas perons" un Marta Hiršfelde no Jūrmalas Mākslas skolas par darbu „Mellužu estrāde". Trešo ir ieguvis Heinrihs Brenčs no Rīgas PII „Kurzeme” grupas „Apsīte” par darbu „Imantas parka hotelis” un Evelīna no Jaunlutriņu pamatskolas. Atzinību šajā grupā ir ieguvuši Ruta Blažēvica no Cēsu pilsētas Mākslas skolas par darbu „Sv. Jāņa baznīca Cēsīs”, Emīlija Dombrovska no Cesvaines Mūzikas un Mākslas skolas par darbu „Lietus diena pēc 100000000000 gadiem” un Aleksandra Feldmane no Sabiles pamatskolas par darbu „Sabiles pilsētas laukums”. Zīmējumu konkursa atbalstītāja „S.B.C.” atzinību 1.-3. klašu grupā saņem Aleksandra Feldmane no Sabiles pamatskolas par darbu „Sabiles pilsētas laukums”, Kate Ķirse no Ventspils Mākslas skolas un Aļona Novika no Jūrmalas Mākslas skolas par darbu „Mellužu estrādes atklāšana”.

4.-6. klašu grupā pirmo vietu ir ieguvusi Paula Irbe no Talsu Mākslas skola par darbu „Sabiles pilsētas laukums”. Otro vietu ir ieguvusi Inese Uļjāne no Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un Mākslas skolas par darbu „Autobusu pietura „Kubu sols” Līvānos" un Estere Adiene no Jūrmalas Mākslas skolas par darbu „Mellužu estrāde”. Trešo vietu ir ieguvusi Laura Brencāne no Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas par darbu „Stacijas ielas pārbūve Līvānos” un Eduards Zivtiņš no Jūrmalas Mākslas skolas par darbu „Evaņģēliski luteriskā baznīca”. Atzinību ir saņēmusi Keita Pastare no Jūrkalnes BJI „Jampadracis” un Emīlija Posse no Gulbenes Mākslas skolas par darbu „Stāmerienas pils”. 4.-6. klašu grupā „S.B.C.” atzinību saņem Kitija Dilāne no Vīpes pamatskolas, Estere Adiene no Jūrmalas Mākslas skolas par darbu „Mellužu estrāde” un Toms Daniels-Boreiko no I. Gaiša Kokneses vidusskolas.

7.-9. klašu grupā pirmo vietu ir ieguvusi Valērija Šamšura no Jūrmalas Mākslas skolas par darbu „Ķemeru baznīca”. Otro vietu ir ieguvis Emīls Dūmiņš no grafikas darbnīca un mākslas studijas „Galerija Centrs”par darbu „Šreks” un Marta Kaugare no Jūrmalas Mākslas skolas par darbu „Ķemeru baznīca”. 3. vietu ir ieguvusi Signe Dzērve no I. Gaiša Kokneses vidusskolas par darbu „Pērses ūdenskrituma atveids” un Dārta Cērpa no Ventspils novada Ugāles mūzikas un mākslas skolas par darbu „Mīlu basketbolu!”. Atzinību ir ieguvusi Anna Jurgeleviča no Jūrmalas Mākslas skolas par darbu „Mellužu estrāde”, Rūdis Emīls Zelčš no Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas un Rolands Beinarovičs no Ventspils Mākslas skolas. 7.-9. klašu grupā zīmējumu konkursa atbalstītāja SIA “S.B.C.” atzinību saņem Nellija Brunsliepa no Laucienes pamatskolas, Anna Jurgeleviča no Jūrmalas Mākslas skolas par darbu „Mellužu estrāde” un Una Roze-Grūbe no Dobeles Mākslas skolas.

Skatītāju simpātiju balvu 1.-3. klašu grupā saņem Toms Bartuševics no Aizupes pamatskolas, 4.-6. klašu grupā – Keita Apsāne no I. Gaiša Kokneses vidusskolas, bet 7.-9. klašu grupā – Rūdis Emīls Zelčš no Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas.

Zīmējumi konkursam bija iesūtīti no 41 izglītības iestādes, bet dažu zīmējumu autori savu skolu vai darbu nebija nosaukuši.

Pirmsskolas vecuma grupā tika iesniegts 21 darbs, 1.-3. klašu grupā tika iesniegti 190 darbi, 4.-6. klašu grupā tika iesniegti 148 darbi, bet 7.-9. klašu grupā tika iesniegti 62 darbi. Visaktīvākie konkursa dalībnieki bija Jūrmalas Mākslas skolas (60 darbi) un Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas (60 darbi), Aizkraukles pamatskolas (23 darbi), Aizkraukles pagasta sākumskolas (20 darbi) un Ventspils Mākslas skolas (19 darbi) skolēni.

Zīmējumu konkursa „Mana novada dārgakmens – jaunā būve” un skates „Gada labākā būve Latvijā 2019” organizatori un SIA „S.B.C.” darbinieki saka lielu paldies visiem dalībniekiem un viņu skolotājiem, un vecākiem, kuri mudināja piedalīties.