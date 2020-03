IZM: bērniem, atgriežoties no ceļojuma, divas nedēļas nevajadzētu apmeklēt skolu

Kā aģentūra LETA noskaidroja ministrijas mājaslapā, bērniem, kuri atgriežas no Itālijas Lombardijas, Veneto, Emīlijas - Romanjas, Pjemontas apgabaliem, Japānas, Singapūras, Dienvidkorejas, Irānas un Ķīnas divas nedēļas nevajadzētu apmeklēt skolu.

IZM skaidroja, ja nepieciešams, bērna līdz 14 gadu vecumam vienam no vecākiem uz šo laika periodu tiek izrakstīta darbnespējas lapa. Ja šo dienu laikā bērnam nav parādījušās augšējo elpošanas ceļu infekcijas simptomi, bērns var atgriezties izglītības iestādē ar ģimenes ārsta izziņu un attiecībā uz viņu nekādi papildu piesardzības pasākumi nav jāveic.

Tomēr, ja bērnam, kurš atgriezies no "Covid-19" infekcijas skartās teritorijas 14 dienu laikā no izbraukšanas brīža no šīs teritorijas parādās akūtas infekcijas slimības simptomi, bet laboratoriskās izmeklēšanas rezultāts uz koronavīrusu "Covid-19" ir negatīvs, bērns tiek ārstēts kā jebkuras akūtas elpceļu infekcijas gadījumā un pēc 14 dienām, ja vairs nav slimības simptomu var atgriezties izglītības iestādē ar ģimenes ārsta izziņu un attiecībā uz viņu nekādi papildu piesardzības pasākumi nav jāveic.