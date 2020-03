Rēzeknē atklāta Dagmāras Legantes vectēvam Jurim Soikanam veltītā izstāde

Izstāde, kas Latgales vēstniecības "Gors" divos stāvos skatāma līdz 19. aprīlim, ietver Jura Soikana glezniecības darbus no viņa darbu sērijas “Maģiskais reālisms”, kā arī ļauj iepazīt mākslinieka arhīvu, izgaismojot Soikana biogrāfijas atsevišķas lappuses un viņa plašo interešu loku. Mākslinieks Juris Soikans ir dzimis un audzis Ludzā, mācījies Rēzeknē un Rīgā, bet Otrā pasaules kara notikumu iespaidā nonāca trimdā, pēc kara uzsākot dzīvi Dortmundē, Vācijā, kur arī aizritēja lielākā daļa viņa radošās biogrāfijas. 1990. gadā viņš atgriezās Latvijā. Savā radošajā praksē viņš pievērsās glezniecībai, grafikai, grāmatu ilustrēšanai, rakstījis dzeju, kā arī muzicējis, izteiksmes formām kulminējot neordināros radošos meklējumos un atradumos. Būtiska viņa radošā mantojuma daļa ir sarakstītās esejas, mākslas kritikas un teorētiskie pārspriedumi. Bez tā izstrādāta arī kibernētiskās estētikas teorija kā modernās mākslas pedagoģijas metode, ko Soikans pielietoja arī savā pedagoga praksē. Sākot ar 1972. gadu, Soikans glezniecībā attīsta ideju par “Maģisko reālismu”, konceptualizējot to formas, krāsas un dinamikas aspektu ietvarā.

Latgales vēstniecībā "Gors" skatāmajā izstādē “Juris Soikans. Maģiskais reālisms” ir sakopoti mākslas darbi un arhīva liecības no LU Akadēmiskā bibliotēkas, J. Soikāna Ludzas mākslas skolas, kā arī viņa meitas privātkolekcijas. J. Soikanam veltītā izstāde no 23. februāra līdz 19. aprīlim aplūkojama koncertzāles divos stāvos no otrdienas līdz svētdienai no 12.00 līdz 22.00, bet pirmdienās no 12.00 līdz 18.00, izstādes apmeklējums ikvienam interesentam ir bezmaksas.