FOTO ⟩ Tapusi Latvijas un Igaunijas atkritumu izstāde

Pagājušajā nedēļā, Kondas naivās mākslas centrā, Vīlandē atklāta ceļojošā laikmetīgās mākslas izstādi “Prom no acīm, prom no prāta”. To organizē Vides risinājumu institūts ar partneriem no Latvijas un Igaunijas ar vienotu mērķi pievērst uzmanību atkritumu problēmai un pārmērīga patēriņa dzīvesveidam.