Situācija īres tirgū ir viens no iemesliem, kāpēc jaunās ģimenes no reģioniem migrē nevis uz Rīgu vai citām republikas pilsētām, bet gan uz citu valsti, pieļauj eksperti.

Ja nauda nav problēma, galvaspilsētā var noīrēt greznu dzīvokli, sākot no 700 līdz pat 2900 eiro mēnesī – portālā ss.lv šajā cenu kategorijā ir vairāk nekā simts dzīvokļu, bet vēl plašāks piedāvājums atrodams nekustamo īpašumu aģentūru mājaslapās, līdz ar to secināms, ka galvaspilsētas centrā vislielākās izredzes atrast pastāvīgu mājvietu ir vai nu cilvēkiem ar ļoti pieticīgām prasībām pret privātumu un mājokļa kvalitāti, vai arī ļoti turīgiem pilsētniekiem, vai pilsētas viesiem.

Protams, dzīvot centrā nav obligāti, tomēr citas apkaimes popularitātes ziņā tālu atpaliek. Skaitliski otrā populārākā apkaime ir Purvciems ar teju 400 sludinājumiem portālā, taču aptuveni 70% gadījumu īpašnieki dzīvokļus mēģina pārdot, nevis izīrēt. No aptuveni 80 īres sludinājumiem Purvciemā vairums ir divistabu dzīvokļi par aptuveni 330 eiro mēnesī vai trīsistabu mājokļi 400 - 850 eiro amplitūdā, tātad kopumā ne īpaši lētāk kā pašā centrā. Līdzīga situācija ir arī pārējās populārākajās apkaimēs - Āgenskalnā, Imantā, Pļavniekos, Ķengaragā. Vidēji katrā no šīm apkaimēm mājokļu tirgū pieejami 250 dzīvokļi, taču dominē pārdošanas sludinājumi.

Āgenskalnā mājokļu īres cenas daudz neatpaliek no centra apkaimes, bet nedaudzie trīsistabu īres dzīvokļi ir pat dārgāki. Imantā vienistabas dzīvokļa īre grozās ap 250 eiro mēnesī, divistabu dzīvokļu cenas svārstās no 260 līdz 560 eiro, pieejami arī daži trīsistabu dzīvokļi amplitūdā no 350 līdz 750 eiro mēnesī. Pļavniekos marta sākumā īrei pieejami aptuveni 40 nelieli vienistabas dzīvokļi par 250-300 eiro, 20 divistabu dzīvokļi par 300-400 eiro mēnesī un tikai pieci trīsistabu dzīvokļi par aptuveni 400 eiro. Ķengaragā mājokļi ir nedaudz lētāki, zemāka ir arī to kvalitāte un piedāvājums – no aptuveni 250 sludinājumiem tikai trešdaļa dzīvokļu tiek piedāvāta īrei, lielākoties vienistabas mājokļi.