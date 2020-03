Skaistuma izstādes "Expo beauty meetup 2020" programma un dalībnieki

No 7. līdz 8. martam Rīgā norisināsies "Expo beauty meetup 2020" – viens no lielākajiem un spilgtākajiem pasākumiem, kas veltīts skaistuma industrijai. Šogad pakalpojumus un kosmētikas preces savos stendos piedāvās vairāk nekā 100 zīmolu no Itālijas, Šveices, Izraēlas, Spānijas, Somijas, Dienvidkorejas un citām valstīm. Izstādes viesus gaida prezentācijas, meistarklases un ekskluzīvi piedāvājumi.