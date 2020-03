No jauniešu kolonijas līdz viltus priesterim

Filmas galvenais varonis Daniels ir atbrīvots no jauniešu kolonijas, lai brauktu strādāt uz mazas pilsētiņas kokzāģētavu, tomēr plānotā iecere maina virzienu, ieejot vietējā baznīcā un nopietnā balsī izsakot nevainīgus melus. Daniels nav gatavs atteikties no sava sapņa kļūt par priesteri un, ģērbies mācītāja drēbēs, pārpratuma pēc sāk kalpot mazpilsētas draudzē.

Iedvesma filmas scenārijam ir nākusi no kāda reāla atgadījuma Polijā, kad vīrietis izlicies par mācītāju. Lai arī to cenšas noklusēt un neizplatīt plašāku ziņu, šādi atgadījumi Polijā notiekot salīdzinoši bieži. Filma nevis aicina apšaubīt baznīcas institūciju vai mācītāja autoritāti, bet uzdod jautājumu - kas mācītāju atšķir no pārējiem cilvēkiem un kāpēc cilvēki kaut kam tic?