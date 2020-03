7 faktori lieliskām attiecībām. Jā, arī smiekli!

Cilvēces vēsturē apjomīgākais pētījums par cilvēka laimi vēsta, ka pats galvenais faktors, kas ietekmē mūsu dzīvi pozitīvi ir mūsu tuvāko attiecību kvalitāte. Kad es to uzzināju, es nevarēju gulēt un turpināju par to domāt. Es esmu kopā ar savu vīru vairāk kā 18 gadus un mums ir bijuši savi grūtie posmi, bet kaut kā mums ir paveicies un esam nepadevušies un atguvuši to sajūtu, kad attiecības ir lieliskas.