Novadu protesti: Latvijā notiek lauktehnikas braucieni; pie Saeimas - protests

Vienlaikus no plkst.8.30 līdz 9.30 arī pie Saeimas ir pieteikta protesta sapulce ar mērķi vērst parlamenta deputātu uzmanību uz administratīvi teritoriālās reformas riskiem un problēmām, rosinot to apturēt. Plānots, ka pasākumā piedalīsies vismaz 200 cilvēki.

Ventspils novada iedzīvotāji ar smago tehniku protestēs uz Ventspils šosejas posmā no Popes līdz Usmai. Pulcēšanās notiks Popes pagastā, kur kopā ar šoferiem, kas pēc tam autokolonnā pa Ventspils šoseju no Popes dosies līdz Usmai.

Savukārt Kandavas novada pašvaldībā aģentūra LETA uzzināja, ka ceturtdien no plkst.7.30 līdz 10 būs apgrūtināta satiksme uz šosejas Rīga-Ventspils, kā arī pie pagrieziena uz Jelgavu. Plānots, ka no Kandavas novada Rīgas virzienā līdz Tukumam dosies ap 40 tehnikas vienības.

Savukārt uz Tallinas šosejas protesta brauciens notiks Skultes apkārtnē, kā arī posmā no Ainažiem līdz Svētciemam, kur smagā tehnika kursēs abos virzienos.

Sēlijas zemnieki protesta akcijai pievienosies, braucot no Viesītes un Salas virzienā uz Jēkabpili. Auces novada protestētāji pa Jelgavas ceļu dosies braucienā uz Kroņauci, savukārt uz Bauskas šosejas divvirzienu smagās tehnikas satiksme tiks organizēta ceļa posmā no Rosmes pagrieziena, šķērsojot Iecavu. Pie Iecavas kultūras nama no plkst.7.30 notiks arī vietējo iedzīvotāju pulcēšanās.