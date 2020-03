Aizvien aktīvākiem kļūstot globalizācijas procesiem, dažādas tautas pasaulē uz to reaģē divējādi – vēloties nolīdzināties ar visiem vai, tieši pretēji, aizvien vairāk uzsverot savas unikālās kultūras, vēstures tradīcijas.

Sākumā zīmes taisīju pati priekš sevis, lai sakārtotu savu enerģiju, labāk saprastu lielo dzīves ritu. Tās liek uzņemties atbildību par savu dzīvi, un, tiklīdz tu to nedari, tu esi vīlies, nelaimīgs un nevari pagūt to, ko gribi dzīvē pagūt izdarīt.

Zīmes ir dzīvas tikai tad, kad mēs tās lietojam. Tai jābūt apzinātai enerģijas izvēlei, neskatoties šablonos, neskatoties cilvēku reakcijās, kā ir pieņemts, – būtiskais ir tā vajadzība, ideja, doma, kam tu to izmanto. Kā raksta Brigita:

"Zīmes ir lakoniskākā informācijas forma, enerģija, vibrācijas. Zīmēm ir kosmiska izcelsme, tās runā par to, kā iekārtota pasaule, cilvēka attiecībām ar pasauli, par galvenajiem pasaules aspektiem – Dievu, kas simbolizē vīrišķo enerģiju, garīgo dominanti; Māru, kas simbolizē sievišķo enerģiju un materiālo pasauli; Laimu, kas katram ir sava un nosaka cilvēka mūža gājumu. Zīmes ir matrices, kas kosmisko enerģiju transformē psihiskajā jeb dvēseles enerģijā, pieslēdz mūsu apziņu Visuma informatīvajam laukam, veido saziņu ar smalko pasauli, ar Dievu."

Ņemot par pamatu zīmi, kas piesaista vizuāli, saprotot tās nozīmi un enerģiju un vērtējot kontekstā ar privātās dzīves notikumiem, katrs pats var izvēlēties sev zīmi vai simbolu, kuru interpretēt savā ikdienā, piešķirot tai nozīmi. Tāpat svarīgas ir arī krāsas - septiņas varavīksnes krāsas, kas atspoguļojas arī čakru enerģētikā, – apzinoties sev konkrētajā dzīves posmā nepieciešamo zīmi, to var pastiprināt vai nedaudz mainīt tās iedarbību, piešķirot tai arī krāsas enerģiju. Tāpat, kārtojot zīmes aplī, sākot ar centru, katrs var tikt pie savas latviešu rakstu mandalas jeb dižapļa ar ļoti skaidri definētu vēstījumu, kas iespējams, pateicoties zīmju nozīmes konkrētībai senlatviešu pasaules uzskatā.

Pirtnieks un bramanis Miervaldis Kaļāns sāka pastiprināti pievērst uzmanību zīmju spēkam pēc savas piecdesmitās jubilejas, lai gan pirts Miervaldim ir tuva jau no bērnības:

Pirts lietas man ir ļoti tuvas lietas. Es, kā saka, latgolīts, jau no mazām dienām esmu gājis vectēva melnajā pirtī. Dzīvojot Balvos, tēvs mīlēja iet pirtī, un, kad tēvs mani regulāri veda uz pilsētas pirti, man tas ļoti patika.

Miervalža sieva Dina Kaļāne savukārt nāk no Talsu apvidus, no ļoti kuplas ģimenes – dzimtas kokā šobrīd apzināti ap 700 radinieku. Dina stāsta, ka viņai jaunībā simpatizējuši dienvidnieciskie puiši, bet Miervaldis ar savām latgaliešu saknēm esot bijis par tiem interesantāks. Dina ir “Upesrūķu” saimniece un rituālu vadītāja. Viņa atklāj, ka esot sākusi iet pirtī, tikai pateicoties tam, ka vīrs ir no Latgales, kur viņam ieaudzināta tradīcija nedēļas nogalē doties uz pirti.