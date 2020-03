Sāk saskaņot ieceri par NĪN atcelšanu primārajam mājoklim no 2022.gada

Saskaņā ar TM un Valsts zemes dienesta provizoriskajiem aprēķiniem, pašvaldību kopējie ieņēmumi no NĪN 2022.gadā, salīdzinot ar 2018.gadu, nesamazināsies. Vispesimistiskākajā scenārijā kopējie ieņēmumi pieaugšot par 14 miljoniem eiro - kopējie ieņēmumi no NĪN par mājokļiem 2022.gadā varētu samazināties par 33 miljoniem eiro, bet ieņēmumi no NĪN par zemi - par 14 miljoniem eiro, tomēr vienlaikus pieaugšot NĪN ieņēmumi par ēkām, tādējādi kopējie ieņēmumi no NĪN lielākajai daļai pašvaldību, atskaitot atsevišķus Pierīgas novadus, 2022.gadā pieaugšot.