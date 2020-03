Nosaukts labākais un populārākais darba devējs Latvijā

Savukārt tituls "Gada izaugsme 2019" piešķirts mobilo sakaru operatoram "Bite Latvija", bet par valsts pārvaldē iekārojamāko darbavietu otro gadu pēc kārtas netika pasniegts, jo neviens no valsts pārvaldes uzņēmumiem neiekļuva starp 50 visaugstāk novērtētākajiem un populārākajiem darba devējiem.

Populārākā darba devēja titulu aizvadītajā gadā informācijas tehnoloģijas (IT) un telekomunikācijas sektorā saņēma mobilo sakaru operators "Latvijas mobilais telefons". Elektroenerģijas uzņēmums AS "Latvenergo" septīto gadu pēc kārtas ieguva līdera pozīciju ražošanas sektorā. Savukārt titulu "Top darba devējs 2019" sabiedriskās ēdināšanas sektorā saglabā AS "Lido".