Grupa "X Ambassadors" atklāj, kas ir viņu raiderī

13. martā koncertzālē Palladium turnejas "The Orion Tour" ietvaros uzstāsies ASV indīroka grupa "X Ambassadors". Grupa atzīmēs sava jaunā albuma “Orion”, kā arī singla “In Your Arms” izdošanu, kas 2019. gada jūnijā tapis sadarbībā ar deju mūzikas producentu Illenium. Publiku pirms Rīgas koncerta iesildīs viena no šā brīža skaļākajām pašmāju grupām - “Neon Saturdays”.